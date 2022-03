Einsatz für die DKMS: Brigitte Lehenberger erhält Bundesverdienstkreuz

Brigitte Lehenberger bekommt eine hohe Auszeichnung für ihr stetes Engagement im Kampf gegen Blutkrebs. Sie sieht darin aber vielmehr ein Gemeinschaftsprojekt.

Eine solch hohe Auszeichnung hat es in der Gemeinde Münster schon seit Langem nicht mehr gegeben: Brigitte Lehenberger hat das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Die 58-Jährige engagiert sich seit rund 20 Jahren für Blutkrebspatientinnen und -patienten. Nicht zuletzt dank ihres Einsatzes haben sich zigtausende Menschen als potenzielle Stammzellenspender in die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) aufnehmen lassen. Die Geehrte selbst zeigt sich bescheiden: "Das ist vielmehr ein Gemeinschaftsprojekt." Daher nehme sie den Preis stellvertretend entgegen für alle, die sich für diese Sache einsetzen. "Eigentlich muss es heißen: Wir haben das Bundesverdienstkreuz erhalten", sagt Lehenberger.

Zweifelsfrei ist sie aber das Gesicht der DMKS in der Region. Über 400 Registrierungsaktionen hat sie bereits organisiert, bei denen sich mehr als 57.000 Personen typisieren haben lassen. Sie alle können leukämiekranken Menschen die Chance auf ein neues Leben geben. Ihre eigene Geschichte mit der DMKS begann Mitte der 1990er-Jahre, als ein Spender für ein Mädchen aus einem Donauwörther Stadtteil gesucht wurde. Lehenberger ließ sich daraufhin selbst als Stammzellenspenderin registrieren.

2003 startete Brigitte Lehenberger ihre erste Aktion im Namen des SV Münster

Als 2003 der Sportverein in Münster dann ein großes Jugendfußballturnier organisierte, stellte sie eine eigene Aktion auf die Beine. Sie suchte die notwendigen Helferinnen und Helfer für die damals noch notwendige Blutentnahme, organisierte einen Kaffee- und Kuchenverkauf, gewann Freiwillige für die Datenaufnahme, rührte kräftig die Werbetrommel auch über den Landkreis hinaus, knüpfte Kontakte zur Presse. Die Resonanz war überwältigend: Rund 1000 Menschen waren ihrem Aufruf gefolgt und in die Dreifachhalle nach Rain gekommen. Lehenberger blieb auch danach am Ball. Sie dachte sich: "Jetzt weißt du, wie alles läuft. Da wäre es doch schade, aufzuhören." Der Startschuss für ein in der Region wohl einmaliges Engagement. "Das so etwas Großes daraus wird, das hätte ich anfangs nie gedacht."

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek überreichte Brigitte Lehenberger die Auszeichnung. Foto: Ministerium

Für ihre Mühen wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit der "Silberdistel" unserer Zeitung, dem DKMS-Ehrenpreis und der Bayerischen Staatsmedaille. Nun kommt also das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, wie die Ehrung offiziell heißt, dazu. Die Laudatio hielt Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Dieser betonte, Lehenberger leiste "einen unverzichtbaren Beitrag im Kampf gegen Blutkrebs und hat sich dadurch bleibende Verdienste erworben. Ihr Ehrenamt ist Frau Lehenberger eine wahre Herzensangelegenheit. Sie macht unermüdlich auf Stammzellenspende und Blutkrebs aufmerksam, leistet Aufklärungsarbeit und sensibilisiert die Menschen dafür".

Christian Bosch aus Huisheim hatte Lehenberger für Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen

Die Auszeichnung ging übrigens auf eine Initiative von Christian Bosch aus Huisheim zurück. Das Schicksal seines Sohnes Julian hatte viele Menschen bewegt, über 2000 Menschen waren zu einer Typisierungsaktion für den kleinen Buben gekommen. Es wurde auch ein passender Spender gefunden, dennoch verlor Julian im Herbst 2018 den Kampf gegen den Blutkrebs. "Das hat mich schon bewegt, dass es der Familie Bosch offenbar ein Anliegen war, mich für den Preis vorzuschlagen." Davon wusste Lehenberger aber bis zur Verleihung in Memmingen nichts. Umso überraschter war sie, als sie in der dortigen Stadthalle Christian Bosch antraf.

Auch Landrat Stefan Rößle und Münsters Bürgermeister Jürgen Raab hatten sich auf den Weg ins Allgäu gemacht. "Brigitte Lehenberger zeigt immer vollen Einsatz, manchmal auch mit der nötigen Hartnäckigkeit", sagt Raab augenzwinkernd. "Sie ist immer für die Gemeinschaft im Dorf da. Und was die DKMS angeht, so sind ihre Zahlen einfach nur beeindruckend."

Vorfreude auf den Neustart nach der langen Corona-Pause

Die zweifache Mutter, Verwaltungsangestellte einer Augsburger Mittelschule, freut sich selbst sehr über die hohe Auszeichnung. "Sie wird einen Ehrenplatz erhalten." Noch viel mehr freut sie sich aber, dass die Typisierungsaktionen nun nach der langen Corona-Zwangspause wieder Fahrt aufnehmen können. An der Berufsschule Donauwörth sind kürzlich wieder 400 neue potenzielle Lebensretter hinzugekommen. Auch in Augsburg steht nun wieder ein Präsenzermin an. "Die große Herausforderung ist immer, Jugendliche ab 17 Jahren zu erreichen. Sie sind zugleich gute Multiplikatoren. Es ist einfach toll, die Begeisterung bei Schülern zu sehen." Zumal bei jungen Menschen von 100 Typisierten im Schnitt zwei bis drei zur Spende kämen. "Das ist eine Wahnsinnszahl."

Die Pandemie habe sie schon etwas müde gemacht, gesteht Lehenberger. Da habe ihr einfach etwas gefehlt. "Ich bin jemand, der die Leute braucht, den Kontakt. Dann geht auch was vorwärts." Und so ist sie nun umso mehr gespannt, was die nahe Zukunft bringt. "Man lernt einfach so viele tolle Leute kennen, die DKMS ist eine riesengroße Familie." Und jede Typisierungsaktion bleibe ihr in guter Erinnerung – egal, ob sie in einem kleinen Dorf stattfindet oder patientenbezogen mit einer vierstelligen Zahl an Spendenwilligen. "Das erfüllt mich. Was man als kleiner Mensch bewirken kann, ist schon beeindruckend", sagt die frischgebackene Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.