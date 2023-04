Adelzhausen

22.04.2023

Die neue Kläranlage von Adelzhausen soll bis Ende 2025 fertig sein

Lorenz Braun ist seit 15 Jahren der Gemeindechef von Adelzhausen. In drei Jahren will er nicht mehr kandidieren. Dann räumt er seinen Stuhl im Bürgerhaus.

Plus Halbzeit im Rathaus: Bürgermeister Lorenz Braun hat in seiner Amtszeit überwiegend Positives erlebt. Gleich am Anfang gab es aber schwierige Momente.

Von Gerlinde Drexler

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Braun?



Lorenz Braun: Ich bin wieder sehr zufrieden. Gesundheitlich geht es mir wieder gut. Ich hatte im Oktober eine Operation an der Bandscheibe und bin regelmäßig in Physio-therapie, damit es keinen Rückschlag gibt.

Sie sind seit 15 Jahren Bürgermeister. Macht es immer noch Spaß?



Braun: Wenn es mir nicht mehr Spaß machen würde, hätte ich schon aufgehört. Ich ärgere mich schon manchmal, aber im Großen und Ganzen überwiegen die positiven Sachen. Es gibt ein paar Sachen, in die ich mich recht reingehängt habe. Zum Beispiel, dass wir überall Glasfaser reinbekommen. Jetzt fehlt nur noch der Kernort. Hier waren wir schon kurz vor der Ausschreibung. Dann haben verschiedene Anbieter, die wir angefragt hatten, das eigenwirtschaftlich ausbauen wollen. Da warten wir ab, was noch geschieht. Vielleicht kann der Glasfaserausbau auch mit dem Ausbau der Fernwärme im nördlichen Teil von Adelzhausen verbunden werden.

