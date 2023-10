Ein charmanter Fremder sorgt für Leben und Liebe auf der Theaterbühne

Der Theaterverein Adelzhausen probt eifrig für die Premiere. Im Stück "Gleisgeisterei" gibt es eine Zeitreise und allerlei Turbulenzen. Der Vorverkauf startet.

Der Theaterverein Adelzhausen steht seit Wochen wieder auf der Bühne. Die Mitwirkenden proben für das neue Theaterstück „Gleisgeisterei“ in drei Akten, von Ralph Wallner. Regie führt wie immer Ralf Fiedler. Der Vorverkauf für die Aufführungen, die ab Sonntag, 12. November, über die Bühne gehen, ist jetzt angelaufen.

Für das aufwendige Bühnenbild sind die Bühnenarbeiter Peter Kraus, Christoph Schmaus, Manuel Schmaus, Stefan Schmaus, Stefan Held und Max Maier gefordert, um alle Details zu bewältigen. Die Technik liegt in den Händen von Gerhard Drexl und Stefan Treffler.

Das Theaterstück spielt auf einem stillgelegten Bahnhof

Das Theaterstück dreht sich um Giacomo (Manuel Schmaus), der eines Nachts im Dorf auftaucht. Der geheimnisvolle Fremde ist ein sogenannter Gleisgeist, der die Fähigkeit besitzt, in der Zeit zurückzuspringen. Er ist charmant, etwas schräg und hat ein Faible für schöne Frauen. Hans Standl (Andreas Danner), der vom Leben enttäuschte Kioskbesitzer an einem stillgelegten Bahnhof, erhofft sich von ihm Unterstützung in Sachen Liebesglück zu finden. Denn er hat es drei Jahre zuvor verpasst, seiner großen Liebe Mona Filtmeier (Christine Wernberger) seine wahren Gefühle zu gestehen.

Für Leben auf der Bühne sorgen zahlreiche Personen, die sich auf dem Bahnhof tummeln. Darunter sind zwei lustige Landstreicher (Roman Dollinger und Melanie Göttler), der verpeilte Bürgermeister (Simon Pfaffenzeller) und das Radieserl- Reserl (Andrea Pfaffenzeller), eine herzliche, leicht vergessliche Witwe.

Als Hans die Chance bekommt, seinen drei Jahre alten Fehler wiedergutzumachen, wirbelt der Zeitsprung noch viel mehr Schicksale durcheinander. Und das hat Konsequenzen für alle ...

Weitere Mitwirkende Personen sind Madlen Blei und Christina Weber.

Aufführungstermine: Sonntag, 12. November, um 14 Uhr; Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr; Samstag, 18. November, um 18 Uhr; Freitag, 24. November, und Samstag, 25. November, jeweils um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, 1. November, bei Familie Greppmeir unter Telefon 08205/6618.