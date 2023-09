Ein Ehrenplatz in Adelzhausen für den "Macher" Thomas Goldstein

Der langjährige Bürgermeister von Adelzhausen, Thomas Goldstein, war 50 Jahre lang ehrenamtlich politisch aktiv. Vor dem Bürgerhaus ist "sein" Platz. Sein Nachfolger würdigt ihn.

Ein halbes Jahrhundert lang war Thomas Goldstein in der Gemeinde Adelzhausen ehrenamtlich aktiv. Die Gemeinde sei unweigerlich mit seinem Namen verbunden, betonte Bürgermeister Lorenz Braun am Sonntag bei der Einweihung des Bürgermeister-Thomas-Goldstein-Platzes am Bürgerhaus. Kinder, Enkelkinder und Urenkel des 2020 verstorbenen früheren Bürgermeisters nahmen an der Eröffnung des Ehrenplatzes teil.

Es sei absolut bemerkenswert und keinesfalls selbstverständlich, sich 50 Jahre lang ehrenamtlich einzusetzen, sagte Braun. Thomas Goldstein begann seine politische Laufbahn 1954, als er mit noch nicht einmal 30 Jahren zum Kassenverwalter der Gemeinde Adelzhausen bestellt wurde. „Verholfen haben ihm hierzu vor allem sein bemerkenswerter Geschäftssinn und sein klarer Verstand“, so Bürgermeister Braun.

Goldstein ist Ehrenbürger in Adelzhausen

Um auf jedes prägende Ereignis von Goldsteins wirklich langer Karriere einzugehen, würde die Zeit nicht ausreichen, war er sicher. Braun hatte in seiner Rede zur Einweihung des Ehrenplatzes deshalb die wichtigsten Stationen herausgegriffen. Dazu gehört, dass Goldstein 1960 in den Gemeinderat gewählt wurde. Von 1976 bis 1990 habe er hier sein Talent als Zweiter Bürgermeister unter Beweis stellen und „hier und da auch in das Amt des Bürgermeisters hineinschnuppern“ können. 1990 war es dann so weit: Goldstein wurde zum Bürgermeister der Autobahnkommune gewählt. Dieses Amt bekleidete er 18 Jahre lang, ehe er sich im April 2008 mit stolzen 80 Jahren von der politischen Bühne verabschiedete. Kurz danach, im Juni 2008, wurde Thomas Goldstein zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt.

Braun würdigte seinen Vorgänger: „Er war nicht nur Bürgermeister, sondern ein wahrer Baumeister.“ Das zeigte er schon in den 80er-Jahren, als er als Zweiter Bürgermeister und Vorsitzender des BC Adelzhausen die Federführung beim Bau der heutigen Sportanlage übernahm und dem BCA damit eine neue Heimat gab.

Als Bürgermeister war er für die Erweiterung der Grundschule, den Bau des Kindergartens, die Schaffung eines Gewerbegebietes oder den Bau des gemeindlichen Bauhofs maßgeblich verantwortlich. Weitere Hochbaumaßnahmen waren der Bau der neuen Schulturnhalle sowie der Umbau der alten Turnhalle zu einem Klassenraum und die Mittagsbetreuung.

Unter seiner Amtszeit wurden viele Straßen gebaut

Der "Macher" Goldstein verfolgte weitere Projekte, um seine Gemeinde voranzubringen. Unter anderem wurden während seiner Amtszeit alle Ortsteile an das Kanalnetz angeschlossen, zahlreiche Straßen gebaut und ausgebaut, Geh- und Radwege errichtet sowie Neubaugebiete geschaffen.

Bürgermeister Braun weiter: "Thomas Goldstein setzte sich übrigens auch für viele gemeindliche Institutionen und Vereine ein." Braun konnte sich vorstellen, dass er in jedem Ortsverein Mitglied war. Goldstein war nicht nur Vorsitzender des BCA, sondern gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern. "Ein intaktes Vereinsleben war ihm stets wichtig, denn er hatte schon damals erkannt, dass das die Basis für ein harmonisches Miteinander ist", so Braun.

Goldstein war stolz auf das Bürgerhaus

Warum der nach ihm benannte Ehrenplatz gerade vor dem Bürgerhaus ist, liegt auf der Hand. Es wurde unter Bürgermeister Goldstein gebaut "und er war sehr stolz darauf". In der Gemeindekanzlei im Erdgeschoss habe der damalige Bürgermeister seit der Eröffnung 1995 bis zu seinem Ausscheiden 2008 sehr viel Zeit verbracht, sagte Braun. "Hinzu kommt, dass im Bürgermeisterbüro und im Sitzungssaal viele wichtige Entscheidungen getroffen wurden."

Eine große Trauerfeier, wie es sich Goldstein sicher gewünscht habe, war im April 2020 wegen Corona nicht möglich gewesen. Braun hoffte deshalb, dass Goldstein "jetzt gerade von da oben zu uns herunterschaut und sich über uns freut, die die Eröffnung seines Platzes feiern". (AZ)