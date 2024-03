Landwirt scheitert mit Bauantrag für Waschhalle in Haunsried

Der Landwirt plant eine Waschhalle für seine Fahrzeuge in Haunsried. Das Landratsamt lehnt den Antrag ab. Warum sich der Gemeinderat dem abschließt.

Gegen den Bau einer Waschhalle im Adelzhausener Ortsteil Haunsried hat das Landratsamt sein Veto eingelegt. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch dieser Haltung angeschlossen. Das hatte einen bestimmten Grund, wie Bürgermeister Lorenz Braun auf Nachfrage mitteilte.

Ein Landwirt will in Haunsried eine Waschhalle für seine landwirtschaftlichen Fahrzeuge bauen. Das Problem: Das Grundstück ist nicht an die Kläranlage der Gemeinde angeschlossen und die vorhandene Hauskläranlage nicht geeignet, um das Wasser der Waschhalle zu klären. Die ungeklärte Abwasserentsorgung war der Grund, warum das Landratsamt das geplante Vorhaben ablehnte. Auch der Gemeinderat kam zu keiner anderen Einschätzung.

Weitere Bauanträge in Adelzhausen sind unproblematisch

Bei einem anderen Vorhaben, dem Bau eines Betriebsleiterwohnhauses mit Garage in der Burgstraße in Adelzhausen, gibt es derzeit ebenfalls keinen Anschluss an die Kläranlage. Die Erschließung sei hier jedoch problemlos möglich, erklärte der Bürgermeister. Der Gemeinderat hatte deshalb keine Einwände und gab der Voranfrage sein Okay. Ebenso wie der Voranfrage für den Bau von zwei Einfamilien- und zwei Doppelhäusern mit Garagen auf einem Grundstück in der Bergstraße. Die Planung sei an die Nachbarhäuser angelehnt, teilte Bürgermeister Braun mit und ergänzte. „Aus unserer Sicht steht dem nichts im Wege.“

Über zwei unbebaute Grundstücke in der Verlängerung des Malvenweges hatte den Gemeinderat schon in nicht öffentlicher Sitzung mehrmals beraten. Die Grundstückseigentümer wünschen sich Baurecht für ihre Flächen. Dazu müssen jedoch die Grundstücke erschlossen und der Malvenweg verlängert werden. Die Besitzer stimmten einer Erschließung auf eigene Kosten zu. Die Stichstraße werde nach dem Stand der Technik mit einem Wendehammer erschlossen, teilte Braun mit.

In drei Jahren sind alle Haushalte ans schnelle Internet angeschlossen

Der Ausbau des Glasfasernetzes geht in die letzte Runde. Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung beauftragte der Gemeinderat DSL-Mobil damit. Von den Kosten in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro muss die Gemeinde etwa 165.000 Euro selbst tragen. Die Ausbauzeit beträgt 36 Monate nach Vertragsabschluss. Das heißt, dass in rund drei Jahren alle Haushalte in der Gemeinde einen Glasfaseranschluss haben werden.