Adelzhausen

05:45 Uhr

Photovoltaik-Anlage über Himbeerfeld: Pläne von Obsthof Mahl liegen auf Eis

Diese über Apfelbäumen auf einem Obsthof in Kressbronn am Bodensee gebaute Anlage ist Teil des Forschungsprojekts „Modellregion Agri-Photovoltaik für Baden-Württemberg“.

Plus Klaus Mahl will in einem Pilotprojekt ein Himbeerfeld im Adelzhauser Ortsteil Haunsried mit einer Photovoltaikanlage überspannen. Doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig.

Von Marina Wagenpfeil

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das sich Obstbauer Klaus Mahl überlegt hat: Er will auf einem Hektar Fläche an der Zufahrt zu seinem Obsthof im Adelzhauser Ortsteil Haunsried eine sogenannte Agri-Photovoltaik-Anlage bauen. Auf dem Acker sollen Himbeeren wachsen und in etwa drei Metern Höhe darüber gleichzeitig Solarstrom produziert werden – so weit der Plan. Neu ist die Idee nicht, doch während klassische Solarparks in der Region immer mehr Fläche einnehmen, gibt es kaum Anlagen, die auf eine Doppelnutzung ausgerichtet sind: landwirtschaftlicher Ertrag und Energieerzeugung. Doch ob aus Mahls Projekt tatsächlich Realität wird, ist noch unklar. Denn bis zur Umsetzung müssen zahlreiche Hürden überwunden werden.

