Streife der Autobahnpolizei geht mutmaßlicher Autodieb ins Netz

Bei einer Kontrolle am A8-Parkplatz Adelzhausener Berg entdecken die Polizei einen gestohlenen Lexus aus Norddeutschland. Der Fahrer wird festgenommen.

Bei einer Kontrolle an dem A8-Parkplatz Adelzhausener Berg hat die Autobahnpolizei einen mutmaßlichen Autodieb gefasst. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Polizeistreife am Freitag gegen 21.45 Uhr einen 33 Jahre alten Lexus-Fahrer. Die Überprüfung ergab, dass die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren und der Lexus vor einigen Wochen in Norddeutschland gestohlen wurde. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden in Norddeutschland später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen KfZ-Diebstahls ermittelt. Das Fahrzeug im Wert von rund 30.000 Euro wurde sichergestellt. (AZ)