Theaterverein Adelzhausen zeigt die bayerische Komödie "Gleisgeisterei"

Plus Um das Zurückdrehen der Zeit geht es in dem Stück "Gleisgeisterei", das der Theaterverein Adelzhausen zeigt. Bei der Premiere amüsiert sich das Publikum prächtig.

Von Jürgen Dumbs

Rund zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung bietet in diesem Jahr das Stück „Gleisgeisterei“ des Theatervereins Adelzhausen. Bei der Premiere am Sonntag war der Saalbau Dillitz in Adelzhausen sehr gut gefüllt. Das Publikum amüsierte sich köstlich über die Darbietung der Laienschauspielerinnen und -schauspieler.

In dieser Spielzeit zeigt der Theaterverein mit „Gleisgeisterei“ einen Dreiakter von Ralph Wallner. In der bayerischen Komödie geht es um das Zurückdrehen der Zeit. Im Mittelpunkt steht ein stillgelegter Bahnhof, wo der Standl-Hans einen Kiosk betreibt und seiner vor drei Jahren verpassten Liebe nachtrauert. Seine angebetete Mona hatte sich damals für den angehenden Bürgermeister entschieden, weil der Standl-Hans ihr seine Gefühle nicht gestehen wollte.

