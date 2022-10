Affing hat Bauprogramm zu drei Vierteln verwirklicht

Plus Die Affinger Verwaltung gibt dem Finanzausschuss einen Überblick über die Finanzen zum dritten Quartal. Wie viel Geld in Bauprojekte geflossen ist.

Knapp 2,5 Millionen Euro hat die Gemeinde Affing in diesem Jahr bislang für Baumaßnahmen ausgegeben. Das entspricht etwa drei Vierteln der eingeplanten Ausgaben. Das im Haushaltsplan vorgesehene Programm ist aber noch nicht an allen Stellen zu diesem Prozentsatz verwirklicht.