Affing

vor 17 Min.

Affing will die Gemeinde vor Hochwasser und Sturzfluten schützen

Plus Seit Jahren liegt das Affinger Hochwasserschutzkonzept in der Schublade. Nur ein Teil ist bislang verwirklicht. Nun kommt eine neue Aufgabe dazu.

Von Carmen Jung

Am 6. August 2002 geriet der Affinger Bach nach schweren Regenfällen außer Rand und Band. Der kleine Lauf, der normalerweise einen halben Meter hat, breitete sich plötzlich bis zu 40 Meter in die Äcker und Wiesen aus. Nicht nur dort. In vielen Ortsteilen der Gemeinde Affing gibt es Schäden. Seither ist der Hochwasserschutz ein Thema in der Gemeinde. Ein Konzept dafür liegt zwar in der Schublade, ist aber nicht abschließend verwirklicht. Dabei ist längst ein neues Problem dazugekommen: Sturzfluten, die wegen des Klimawandels immer öfter Ecken heimsuchen, die sich sicher vor Hochwasser wähnten.

