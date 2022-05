Affing

vor 18 Min.

Affinger Kinder gehen nach Rehling: Kita-Engpass sorgt doch für Ärger

Der Affinger Naturkindergarten an der Mandling ist seit Montag in Betrieb - zumindest probehalber. Im September ist offizieller Start. Die Gruppe ist dem Kinderhaus mittendrin in Affing angegliedert.

Plus In Rehling kostet der Kindergartenplatz mehr als in Affing. Die Gemeinde will die höheren Gebühren übernehmen. Für Ärger sorgt aber ein anderer Punkt.

Von Carmen Jung

Im September kann die Gemeinde Affing 18 Mädchen und Buben nicht in einer Krippe oder einem Kindergarten unterbringen. Es fügt sich gut, dass zugleich in Rehling Plätze im neuen Kinderhaus frei sind. Die Nachbargemeinde nimmt die Affinger Kinder auf. Trotzdem sorgte der Kita-Engpass am Dienstag für Ärger im Gemeinderat. Dabei ging es weniger darum, dass der Kindergartenplatz in Rehling teurer ist als in Affing.

