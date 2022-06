Damit der Affinger Kirchturm auch die nächsten 100 Jahre hält

Plus Die Affinger Pfarrkirche braucht eine grundlegende Sanierung. Auch der Kirchturm ist gefährdet. Die Kirchenstiftung wendet sich deshalb an die Gemeinde.

Der Affinger Kirchturm ist in Gefahr. Durch die Kupferhaube dringt Regen ein, die Hölzer des Dachstuhls sind teilweise stark durchfeuchtet. Architekt Daniel Eggeling spricht von "gewaltigen Mängeln in der Statik". Diese betreffen die gesamte Kirche. Nun handelt die Pfarrei. Sie lässt das Gotteshaus sanieren. Das kostet viel Geld.