Die Gemeinde Affing passt die Kita-Gebühren an

Wie viel Belastung ist den Eltern zuzumuten? Der Gemeinderat verzichtet auf eine pauschale Erhöhung der Gebühren. Ausschlaggebend sind die Tarifverhandlungen.

Welche Belastung ist den Eltern von Kindern zumutbar angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Kosten in vielen Bereichen des Lebens? Das war die entscheidende Frage, als sich der Affinger Gemeinderat am Dienstag mit den Gebühren für die Mittagsbetreuung und die Kindertagesstätten ab dem kommenden Herbst befasste.

In der Diskussion klang an, dass man sich weiterhin gerne als familienfreundliche Gemeinde sehen möchte. Die Runde entschied sich in der Mittagsbetreuung für die Schülerinnen und Schüler für eine stundenbasierte Abrechnung für zwei bis fünf Einzeltage. Als Begründung wurde die Transparenz für die Eltern genannt. Familienfreundlich ist die Tatsache, dass Affing nur 10,5 Monate Gebühren pro Jahr abrechnet. In anderen Gemeinden sind es elf oder sogar zwölf Monate.

Die Gebühren werden an die Personalkostenerhöhung gekoppelt

Bei den Gebühren gingen zunächst die Ansichten auseinander. Josef Schmid plädierte angesichts der laufenden Tarifverhandlungen, bei denen er deutlich höhere Abschlüsse als in den vergangenen Jahren erwartet, mit Nachdruck dafür, erst deren Ergebnisse abzuwarten. Bürgermeister Markus Winklhofer aber drängte auf eine baldige, grundsätzliche Entscheidung, um den Vätern und Müttern Planungssicherheit bieten zu können. Am Ende verständigte sich der Gemeinderat darauf, die Gebühren nicht pauschal zu erhöhen, sondern am Grundsatzbeschluss vom 17. April 2018 festzuhalten; demnach sind die Gebühren an die jährlich vereinbarte Personalkostenentwicklung anzupassen. Die Höhe ist also abhängig vom Ergebnis der Tarifverhandlungen. (AZ)