Feierliche Einführung in Affing für neuen Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft

Viele Pfarrer versammelten sich bei der offiziellen Amtseinführung von Pater Thomas Payappan in Affing am Altar, an den Seitenaltären eingerahmt von vielen Fahnenabordnungen.

Plus In der Pfarreiengemeinschaft Affing gibt es einen neuen Seelsorger: Pater Thomas Payappan. Mit einem Festgottesdienst wird er feierlich ins Amt eingeführt.

Von Josef Abt

Pater Thomas Payappan, der neue Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Affing, ist bei einem Festgottesdienst am Sonntagabend mit den Pfarrangehörigen und Ehrengästen aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft in sein neues Amt eingeführt worden. Vier Wochen zuvor war der langjährige Pfarrer Max Bauer in Affing verabschiedet worden.

Der neue Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft Affing, Pater Thomas (links), in der Mitte Dekan Stefan Gast und rechts der Aushilfsgeistliche, Joachim Kunz. Foto: Josef Abt

Pater Thomas berichtete, dass er seit seiner offiziellen Amtsübernahme am 1. September viel Zuspruch von allen Seiten erhalten habe. Er zeigte sich locker und fröhlich und sagte, er sehe in Affing nach seinen vielen anderen Einsätzen als Priester noch einmal eine besondere Herausforderung für den Rest seiner priesterlichen Tätigkeit in Deutschland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

