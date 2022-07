Gemeinderat findet Pläne für Schulerweiterung toll – sagt aber vorerst Nein

Plus Der Gemeinderat lobt das Konzept für die Affinger Grundschule über alle Maßen. Trotzdem verschiebt er die Realisierung. Dabei spielt auch Geld eine Rolle.

Die Pläne für die Affinger Schulerweiterung sind rundum gelungen. Darin war sich der Gemeinderat in der Sondersitzung am Dienstag einig. Trotzdem nahm das Gremium das Konzept nur anerkennend zur Kenntnis, verabschiedete es aber nicht. Damit steht fest: Die Schulerweiterung verzögert sich erneut. Für Schulleiter Karsten Weigl "eine Katastrophe".