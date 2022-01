Affinger Gemeinderat vertagt Entscheidung um Hahn-Nachfolge

Jutta Hahn hat ihr Amt als Vorsitzende des Affinger Rechnungsprüfungsausschusses niedergelegt. Über den Nachfolger wollte der Rat noch nicht entscheiden.

Es bleibt vorerst offen, wer auf Jutta Hahn an der Spitze des Affinger Rechnungsprüfungsausschusses folgt. Der Gemeinderat vertagte in seiner jüngsten Sitzung eine Entscheidung. Der Grund: Jutta Hahn war in dieser Sitzung nicht anwesend. Eine Entscheidung hielt Ratsmitglied Georg Engelhard aus Anwalting deshalb für "nicht sinnvoll".

Der Vorsitz des Affinger Ausschusses bleibt vorerst unbesetzt

Engelhard stellte den Antrag, den Beschluss zur Entbindung Hahns von ihrem Amt, zurückzustellen. Es könnte doch die "ein oder andere Frage" an sie auftauchen, begründete er. Die Mehrheit der Ratskollegen stimmte ihm zu. Damit bleibt der Vorsitz "in diesem wichtigen Ausschuss", wie es Bürgermeister Markus Winklhofer formulierte, vorerst vakant.

Jutta Hahn hatte noch im alten Jahr ihren Rücktritt eingereicht. Eine Begründung beinhaltet ihr entsprechendes Schreiben nicht. Sie ist im Übrigen auch nicht vorgeschrieben. Auf Anfrage unserer Redaktion gab die 61-Jährige private Gründe an.