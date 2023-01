Affing

vor 22 Min.

Kachelofen führt zu Kleinbrand in einem Keller in Affing

Holzscheite, die im Keller in Brand geraten sind, haben am Montag zu einem Feuerwehreinsatz in Affing geführt.

In Affing kam es am Montagmittag zu einem Kleinbrand in einem Keller. Gegen 11.50 Uhr rückten die freiwilligen Feuerwehren aus Affing, Gebenhofen, Haunswies und Anwalting zu einem Wohnanwesen im Hundauweg aus. Das teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand gerieten mehrere Holzscheite in Brand, die vor dem Kachelofen lagerten, den die Bewohnerin zuvor angeheizt hatte. Die Anwohnerin bemerkte die Rauchentwicklung im Haus und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die glimmenden Holzscheite konnten durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Es entstand lediglich ein Rußschaden im betroffenen Zimmer. (inaw)

