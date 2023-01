Kleintransporter rollt in Aulzhausen eine abschüssige Straße hinunter

Während ein Paketdienstfahrer ein Paket "Am Ziegelfeld" zustellt, rollt sein Fahrzeug davon und durchbricht einen Zaun.

Der Transporter eines Paketzustellers hat sich am Montagnachmittag in Aulzhausen (Gemeinde Affing) selbstständig gemacht. Als der 35 Jahre alte Paketbote eine Lieferung in der Straße Am Ziegelfeld zustellen wollte, vergaß er, das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Wie die Polizei mitteilt, setzte sich der Transporter daraufhin ohne den Fahrer in Bewegung und rollte die abschüssige Straße hinunter. Er durchbrach einen Grundstückszaun und blieb anschließend am Zaunsockel hängen. Der Sachschaden am Fahrzeug sowie am Grundstückszaun beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Kleintransporter musste von einem Abschleppdienst vom Sockel gehoben werden. (inaw)