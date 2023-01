Unbekannter stiehlt Kettensäge nahe Kiesgrube in Miedering

Nahe der Kiesgrube im Affinger Ortsteil Miedering stiehlt ein Unbekannter eine Kettensäge. Ein 61-Jähriger ließ sie nur für eine Viertelstunde unbeaufsichtigt.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch nahe der Baugrube im Affinger Ortsteil Miedering eine Kettensäge gestohlen. Ein 61-Jähriger hatte dort gegen 11 Uhr mit der Kettensäge an einem Feldweg in unmittelbarer Nähe der Kiesgrube gearbeitet. Wie die Polizei mitteilte, ließ er die Kettensäge für etwa 15 Minuten unbeaufsichtigt. Als er zurückkehrte, war sie weg.

Gestohlene Kettensäge: Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Kettensäge geben können, sich unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (nsi)