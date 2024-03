Affing

vor 17 Min.

Volksbühne Affing feiert Premiere mit "Der Vampir vom Zwicklbach"

Plus Die Affinger Volksbühne feiert in der Mehrzweckhalle Premiere mit dem Stück "Der Vampir von Zwicklbach". Darin geht es um den bayerischen Dracula.

Von Christine Schmid-Mägele

Um es gleich vorwegzunehmen: Wer sich in der Affinger Mehrzweckhalle den „Vampir von Zwicklbach“ anschaut, hat einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend. Angst vor dem Vampir muss niemand haben. Als die Vorstellung vorbei ist, bleibt das Publikum fast ein bisschen traurig zurück, weil es sich für diesen Abend „ausgebissen“ hat, wie Sophie Behmenburg, seit 34 Jahren Vorsitzende der Volksbühne Affing, es formulierte.

Viel Applaus gab es nach der Vorstellung für (von links) die Vorsitzende Sophie Behmenburg und die Schauspieler Albert Draxler, Werner Briese, Katrin Baumann, Sebastian Pischel, Simone Higl, Alexander Heindl, Franziska Draxler sowie Markus Draxler. Foto: Christine Schmid-Mägele

Es ist wirklich bemerkenswert, was der rund 60 Mitglieder zählende Verein auf die Beine beziehungsweise Bühne gestellt hat. Rund die Hälfte der Mitglieder seien aktiv, so die Vorsitzende. In Teamarbeit haben sie das Bühnenbild gestaltet, das den Weinkeller derer von Zwickelbach zeigt: von den Spinnweben über den Spiegel bis hin zur Familienchronik und der Geheimtür ist alles sehr überzeugend und bis ins kleinste Detail dargestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen