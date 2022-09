Affing

vor 51 Min.

Warum der Schulbus in Mühlhausen so früh kommt

Schon um 7.12 Uhr startet der Schulbus in Mühlhausen. Der Unterricht in Affing beginnt erst um 8 Uhr.

Plus Der Unterricht an der Grundschule Affing beginnt um 8 Uhr. In Mühlhausen startet der Bus um 7.12 Uhr. Das hat auch mit der Sicherheit der Kinder zu tun.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Die Kinder in Mühlhausen müssen früh aus dem Haus. Schon um 7.12 Uhr startet der Bus zur Grundschule nach Affing. Das sind nur gute fünf Kilometer. Trotzdem lässt sich daran vorläufig nichts ändern. Das hat verschiedene Gründe, wie Schulleiter Karsten Weigl auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen