Aichach

vor 17 Min.

15 Jahre "Dahoam is Dahoam": Schauspieler Harry Blank im Interview

Der gebürtige Aichacher Harry Blank spielt seit 15 Jahren in der Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" den Kfz-Mechaniker Mike Preissinger.

Plus Seit 15 Jahren gibt es die Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" im BR. Nun steht eine Jubiläumswoche an. Unter den Schauspielern ist auch ein gebürtiger Aichacher.

Von Lara Voelter

Herr Blank, was bedeutet Heimat für Sie?



Harry Blank: Zum Beispiel die Heimatzeitung, Ihre Zeitung (lacht). Meine Familie hat immer die Aichacher Nachrichten gelesen. Heimat ist für mich der Ort, an dem ich groß geworden bin, also Aichach. Man kann sich auch an anderen Orten wohlfühlen oder sogar wohlerfühlen. Egal, ob eine Kindheit schön war oder nicht, ich glaube, diese Heimatgefühle entstehen dort, wo man Kind war. Man liest auch oft in der Literatur, auch wenn Menschen in ihrer Kindheit etwas Schlimmes erlebt haben: Häufig fühlt sich der Ort, an dem sie aufgewachsen sind, für sie trotzdem wie Heimat an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen