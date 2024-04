Aichach

vor 34 Min.

50 Jahre DHG: Profis und Schüler musizieren auf höchstem Niveau

Plus Das Aichacher Gymnasium startet mit einem fulminanten Ehemaligen-Konzert in die Jubiläumsfeierlichkeiten. Das DHG hat viele Talente hervorgebracht – geprägt von einem besonderen Musiker.

Von Manfred Zeiselmair

50 Jahre Deutschherren-Gymnasium Aichach (DHG): Zu einem ersten Höhepunkt der geplanten Geburtstagsveranstaltungen entwickelte sich das Konzert ehemaliger Schülerinnen und Schüler. Musiklehrer Arnold Fritscher hatte sie für diesen besonderen Abend zusammengeführt. Nun stand er – sichtlich stolz – mit seinen Ehemaligen, die sich im Laufe der vergangenen Jahre zu professionellen Musikerinnen und Musikern entwickelt haben, gemeinsam auf der Bühne.

Schon kurz nach der Terminbekanntgabe waren die Plätze in der Neuen Aula restlos vergeben. Es hatte sich herumgesprochen, dass es ein Konzert in dieser Konstellation wohl kein zweites Mal geben würde. Eines, bei dem unter anderem ein Professor für Klarinette mit einem professionellen Stepptänzer und Jazz-Schlagzeuger, einer charismatischen Chanson-Sängerin und zwei bezaubernden Diplom-Flötistinnen zusammen auf höchstem Niveau musizieren – und zudem noch vom ehemaligen Musiklehrer am Klavier begleitet werden. Doch nicht nur frühere, auch aktuell im Schulleben stehende Musiktalente durften sich mit einem abwechslungsreichen Programm präsentieren. Für viele Lacher sorgten die Schülermoderatoren mit ihrer humorvollen Vorstellung der Ehemaligen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen