Gymnasium wird 50: Bekannte Ehemalige spielen beim Jubiläumskonzert

Das Aichacher Gymnasium feiert den 50. Geburtstag mit Musik und Kunst. Bekannte Künstler kommen zum Ehemaligen-Konzert. Was geboten wird.

Das Aichacher Deutschherren-Gymnasium (DHG) wird 50 Jahre alt. Unter dem Motto „menschlich – vielseitig – mittendrin“ soll der Schulgeburtstag mit mehreren Aktionen und Veranstaltungen im Frühjahr und Sommer dieses Jahres gebührend gefeiert werden. Den Auftakt der Feierlichkeiten macht ein ganz besonderes Konzert.

Für dieses Konzert am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr hat die Fachschaft Musik, allen voran Musiklehrer und Kulturpreisträger Arnold Fritscher, dazu ehemalige Schüler und Schülerinnen als Solisten und Mitwirkende eingeladen. Obwohl das DHG kein musisches Gymnasium sei, haben laut Fritscher „doch immer wieder einige Abiturienten der vergangenen Jahre Musik studiert oder nun beruflich mit Musik zu tun“. Darunter seien Künstler, die das Kulturleben in und um Aichach prägen.

Am Gymnasium gibt es ein "Wiederhören" mit bekannten Musikschaffenden

Für das Ehemaligen-Konzert kündigt der Musikpädagoge ein Wiedersehen „und vor allem Wiederhören“ mit Georg Arzberger, Professor für Klarinette an der Musikhochschule in München, Querflötistin Angelika Man (geb. Renz) vom Kulturbüro der Stadt Aichach, Florian Laske vom Duo Tom und Flo, Blockflötistin Susanne Steuerl, Gitarrist Georg Winter, Chansonsängerin Julia Schwebke und den Kontrabassisten Elias Lenz und Florian Naßl an. Etwas Besonderes könne Schlagzeuger Klaus Bleis bieten, der als leidenschaftlicher Stepptänzer gilt. Mit seiner vor allem mit dem Jazz verbundenen Technik ist Bleis ein seit vielen Jahren international gefragter Künstler mit zahlreichen weltweiten Auftritten. Musikalisch unterstützt werden die Ehemaligen von aktuellen und ehemaligen Lehrern sowie leistungsstarken Schülerinnen und Schülern, die begleiten oder moderieren.

Das Sommer-Jubiläumskonzert soll – wegen des erwarteten großen Zulaufs – zweimal stattfinden: am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Zu hören sein werden der Jugendchor und der Gemischte Chor, es spielen das Orchester und die Schulband. Alle Gruppen bieten Ehemaligen ein „Mitmachangebot“. Laut Fritscher gibt es ausgewählte Stücke, bei denen ehemalige Chormitglieder mitsingen und ehemalige Orchester- und Bandmitglieder mitspielen können. Für Fritscher, der sich selbst als „Jubiläums-Profi“ bezeichnet, wird das Sommerkonzert wohl auch zum Abschiedskonzert werden. Er wird am Schuljahresende in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet – nachdem er alle fünf bisherigen Schuljubiläen mitorganisiert hat.

Schülerinnen und Schüler gestalten Fassaden-Sechsecke künstlerisch

Auch die Fachschaft Kunst steckt mitten in den Vorbereitungen. Laut Kunstpädagoge Thomas Meiringer hat seine Fachschaft auf der Suche nach Möglichkeiten zur Verschönerung an der nüchternen Sichtbetonfassade Hunderte wiederkehrende reliefartige Sechsecke festgestellt. Meiringer kann sich vorstellen, dass das Aichacher Ingenieurbüro Gruber beim Bau des DHG in den Jahren 1974 bis 1976 diese unauffälligen Sechsecke in die Fassaden integriert hat, „um der damals üblichen Gleichartigkeit und Nüchternheit in der Bauweise entgegenzuwirken“.

Als sichtbares, farbenfrohes Zeichen nach außen wollen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in die Sechsecke an der Sichtbetonfassade des Schulgebäudes künstlerisch gestaltete Holztafeln einpassen. Foto: Manfred Zeiselmair

Zum 50. Geburtstag sollen die von einem Kreis umrahmten Sechsecke „mit Farbe hervorgehoben werden und als sichtbares Signal nach außen wirken“, sagt Meiringer. Dazu werden von den zehnten und elften Klassen gestaltete Holztafeln in die Sechsecke eingepasst. Die Tafeln hat die Schreinerabteilung der Aichacher Ulrichswerkstätten angefertigt. Zudem haben alle Schülerinnen und Schüler fleißig an beidseitig bemalten Sechsecken aus Karton gebastelt. Die Kunstwerke sollen den Innenbereich bunter gestalten und in der alten und neuen Aula sowie im Treppenhaus aufgehängt werden.

Ebenfalls Teil der Jubiläumsaktivitäten wird eine Kunstausstellung zum Thema „Landschaft“. Ab 9. Juli werden in der Galerie der Sparkasse Aichach in der Donauwörther Straße ausgewählte Schülerarbeiten der Oberstufe ausgestellt.

Der große Festakt mit geladenen Gästen, wie es ihn auch zum 40. Geburtstag vor zehn Jahren gegeben hat, und das anschließende „XXL-Ehemaligentreffen“ findet am 19. Juli statt, das abschließende Jubiläums-Schulfest am 20. Juli. In diesem Zusammenhang lobt Schulleiter Frank Schweizer die gute Kooperation mit den Eltern, die während des gesamten Schuljahres und nicht nur bei der Festvorbereitung helfend zur Seite stehen.

Laut Schulleitung ist zu den beiden Musikveranstaltungen die Bevölkerung eingeladen. Dass möglichst viele Ehemalige zu den Feierlichkeiten kommen, wünscht sich der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Michael Lang: „Schließlich feiern wir auch unsere Schüler."