Aichach

vor 17 Min.

800 verschwitzte BR-Radlerinnen und Radler "fallen" in Aichach ein

Plus Die radelnden Gäste werden in Aichach mit Jubel und La-Ola-Wellen begrüßt. Die BR-Radltour gastiert zum dritten Mal in Aichach - zum ersten Mal scheint die Sonne.

Von Gerlinde Drexler

Mit La-Ola-Wellen, Applaus und Jubel begrüßen die Aichacherinnen und Aichacher am Mittwochnachmittag die rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Radltour des Bayerischen Rundfunks (BR). Trotz der Hitze versammelten sich am Stadtplatz viele Zaungäste, um die Ankunft des Fahrradtrosses zu erleben. Die BR-Radltour macht zum dritten Mal Station in Aichach. Diesmal aber ist einiges ganz anders.

