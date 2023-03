Altes Algertshausener Gemeindehaus wird abgerissen

An der Donauwörther Straße in Aichach laufen die Abbrucharbeiten. Das alte Gebäude macht Platz für einen Neubau. Wie viele Wohnungen entstehen sollen.

Das Algertshausener Gemeindehaus verschwindet aus dem Aichacher Stadtbild. Das Gebäude an der Donauwörther Straße, das nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren war, wird abgebrochen. Auf dem städtischen Grundstück plant die Baugenossenschaft Aichach eine Wohnanlage mit zwölf öffentlich geförderten Wohnungen.

Mit unterschiedlichen Größen sollen sie Wohnraum sowohl für Singles als auch für Familien zu bezahlbaren Mieten bieten. Wegen des abschüssigen Geländes wird das viergeschossige Gebäude von der Donauwörther Straße her dreigeschossig erscheinen.

Mitte des Jahres soll in Aichach Baubeginn sein

Derzeit laufen die Abbrucharbeiten. Wie Robert Englmeier, Geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft, auf Anfrage berichtet, laufen derzeit die Ausschreibungen für die Bauarbeiten. Wenn deren Ergebnisse passen, könnte Mitte des Jahres Baubeginn sein. Ende 2024 soll die Wohnanlage fertig sein. Die ersten Mieter könnten dann Anfang 2025 einziehen. Das Grundstück stellt die Stadt Aichach der Baugenossenschaft in Erbpacht zur Verfügung, die Baugenossenschaft investiert rund 4,7 Millionen Euro.

Für ihr zweites Projekt an der Oskar-von-Miller-Straße erwartet die Baugenossenschaft in Kürze die Baugenehmigung. Dort sollen 16 Wohnungen entstehen. Baubeginn wird dort laut Englmeier eher in Richtung Herbst sein.