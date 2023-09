Aichach

Auf der Bank des AWO-Ortsvereins Aichach ist kein Platz für Ausgrenzung

Die dritte Bürgermeisterin Brigitte Neumaier (links) und Maureen Lermer, Asylkoordinatorin in Mering und Ehrenamtliche bei der AWO, setzen in Aichach ein Zeichen gegen Ausgrenzung.

Plus Zum Internationalen Tag der Demokratie steht eine ganz besondere Bank vor dem Aichacher Rathaus. Gedanken zu Demokratie und Ausgrenzung werden auf Zetteln festgehalten.

Von Alice Lauria

Eine ganz besondere Sitzbank stand am Freitag vor dem Aichacher Rathaus: Den Internationalen Tag der Demokratie am 15. September hatte die Aichacher Arbeiterwohlfahrt (Awo) zum Anlass genommen, sich für mehr Demokratie und gegen jegliche Form der Ausgrenzung zu positionieren. Passantinnen und Passanten am Stadtplatz waren dazu aufgefordert, Platz zu nehmen.

Bei der „Bank gegen Ausgrenzung“ fehlt – von vorn betrachtet – der rechte Teil der Sitzfläche. In der Lehne darüber ist zu lesen: „Kein Platz für Ausgrenzung!“. Die Bank stammt von der DeinWerk gGmbH aus Heinsberg, einer Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung. Auf deren Internetseite kann man über die Beweggründe für dieses Projekt lesen: „Die Abwertung anderer Menschen hat viele Formen und findet häufig mehr oder weniger auch unbewusst im Alltag statt.“ Laut Studie der Anti-Diskriminierungsstelle aus dem Jahr 2016 habe jede dritte Person in Deutschland schon einmal Ausgrenzung erlebt.

