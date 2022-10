Aichach/Augsburg

vor 55 Min.

Aichacher Brandstifter muss dauerhaft in die Psychiatrie

Brandstiftung in Aichach: Ein Mann, der in einem Mehrfamilienhaus in Aichach ein Feuer gelegt hat, muss in der Psychiatrie bleiben.

Plus Ein heute 33-Jähriger legt Feuer in einem Mehrfamilienhaus am St.-Helena-Weg in Aichach. Das Landgericht ordnet die Unterbringung des psychisch kranken Mannes an.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt – so lautet der Richterspruch im Prozess gegen einen 33-jährigen Mann, der in seinem Zimmer in Aichach Feuer gelegt hat. Fast 20 Menschen mussten deshalb im Januar das Mehrfamilienhaus am St.-Helena-Weg in Aichach verlassen. Das Gericht folgte damit dem Gutachten der psychologischen Sachverständigen. Der Beschuldigte selbst, der seit Jahren Drogen konsumiert, und sein Anwalt hätten die Einweisung in eine Entziehungsanstalt bevorzugt, weswegen noch im Gerichtssaal das Wort von der Revision zu vernehmen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .