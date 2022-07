Aichach

18:00 Uhr

Was Archäologen bei den Ausgrabungen am Landratsamt gefunden haben

Seit Montag laufen an der Baustelle die Bodenverbesserungsarbeiten, in der zweiten Augustwoche soll es mit dem Rohbau losgehen.

Plus Die Ausgrabungen beim Erweiterungsbau am Landratsamt in Aichach sind beendet. Es wird wieder gearbeitet. Der Untergrund ist trotzdem interessant.

Von Carmen Jung

Der Untergrund in Aichach ist vielfach archäologisch wertvoll. Das hat sich zum Beispiel vor drei Jahren bei den Sanierungsarbeiten in der Oberen Vorstadt gezeigt, wo Archäologen unter anderem einen historischen Holzbohlenweg gefunden haben. Das Landratsamt liegt nicht weit davon entfernt. Und auch dort wurden Fachleute fündig, als Bagger mit den Vorarbeiten für den Anbau an die Kreisbehörde begonnen haben. Inzwischen haben sie die Funde und deren Wert eingeordnet. An der Baustelle geht es schon wieder weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen