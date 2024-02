Aichach

"Ball des Sports" in Aichach: Das sind die besten Sportler des Jahres

Plus In Aichach werden beim "Ball des Sports" die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. Tom & Flo und Paartalia begeistern das Publikum in der TSV-Halle.

Von Thomas Weinmüller

Der Stadtverband der Sport- und Schützenvereine hat beim "Ball des Sports" in der voll besetzten Aichacher TSV-Halle die besten Sportlerinnen und Sportler sowie die Mannschaften des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Vor allem eine Sportart räumte viele Auszeichnungen ab.

35 Bilder Beim "Ball des Sports" 2024 werden die besten Aichacher Sportler geehrt Foto: Thomas Weinmüller

Das Stimmungsbarometer, das die Fußballer des SC Oberbernbach 2023 ordentlich in die Höhe getrieben hatten, wurde von der Handballabteilung des TSV Aichach noch einmal getoppt. Denn sie erhielt heuer die meisten Auszeichnungen. Bei den Damen siegte eine Radsportlerin. Bei den Mannschaften hatten die Fußballer des SC Griesbeckerzell die Nase vorn.

