Bauen ohne ausreichend Stellplätze wird in Aichach teuer

Plus Aichachs Bauausschuss schlägt 12.000 Euro Ablöse für fehlende Stellplätze vor. Das hat vor allem Konsequenzen für Mehrfamilienhäuser und größere Wohnprojekte.

Wer in Aichach einen Bauantrag stellt, der muss insbesondere beim Bau von Mehrfamilienhäusern künftig mehr Stellplätze nachweisen. Wer das auf seinem Grundstück nicht kann, der braucht dazu erstens die Zustimmung des Bauausschusses und zweitens muss er deutlich tiefer die Tasche greifen. Der Ausschuss hat dem Stadtrat jetzt mit hauchdünner Mehrheit empfohlen, die Ablöse für einen Stellplatz deutlich zu erhöhen. Die endgültige Entscheidung über Ablöse und die gesamte neue Stellplatzsatzung trifft der Stadtrat.