15 Jahre Blumenthaler Gemeinschaft: Eine besondere Schloss-WG

Plus 2006 wurde das Genossenschaftsprojekt auf Schloss Blumenthal gegründet. Die Gemeinschaft wuchs, baute um und ging neue Projekte an. Bald folgt ein Hofladen.

Schloss Blumenthal feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Das Genossenschaftsprojekt wird 15 Jahre alt. Seitdem die Gemeinschaft die Anlage im Jahr 2006 kaufte, wird immer wieder renoviert, umgebaut und erneuert. Das frühere Altenheim wurde zu einem Hotel, ein Büro- und ein Seminargebäude und Wohnungen sind entstanden. Über 70 Menschen leben derzeit auf dem Gelände. Die Blumenthaler arbeiten bereits an den nächsten Projekten.