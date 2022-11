Aichach

16:18 Uhr

Brand in Aichacher Wohnhaus: Ursache ist unklar, Schaden steht fest

Am Mittwochabend kam es in einem Wohnhaus an der Martinstraße in Aichach zu einem Brand. Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Plus In einem Aichacher Haus bricht am Mittwoch Feuer aus. Nun ermittelt die Kripo - vor allem, um die Ursache herauszufinden. Die Bewohner können noch nicht zurück.

Nach dem Feuer in einem Aichacher Mehrfamilienhaus am Mittwochabend ist die Brandursache nach wie vor unklar. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstag mit. Noch am Mittwoch nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, die Ursache für das Feuer herauszufinden. Am Donnerstagmorgen waren Ermittler des Branddezernats in Aichach vor Ort. Der Sachschaden ist enorm.

