Dieses Quintett erzählt mit Musik die tollsten Geschichten

Die Munich Brass Connection zieht die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter beim Familienkonzert in der Grundschule Aichach-Nord ihren Bann. Dabei geht's ums Glück.

Der Auftritt der Munich Brass Connection in der Grundschule Aichach-Nord am Freitag hatte einen hohen Unterhaltungswert für alle Altersgruppen. An die 150 Besucher lockte das Familienkonzert "verrücktes Glück" in die Aula der Schule.

Schon der Beginn, als Matthias Krön als Hirte mit seinem Alphorn einzog, ließ eine kurzweilige Unterhaltung erahnen. Mit gespitzten Ohren lauschten die Kinder ebenso wie ihre Eltern oder Großeltern den Tönen – und der tollen Geschichte, die die fünf Musiker erzählten. Sie handelte von Gemeinschaft und Freundschaft, von Perfektion und dem Glück des Freiseins.

Beim Familienkonzert in Aichach "sagen" die Trompeten Ja und Nein

Die fünf Profimusiker entführten das Publikum mit Trompeten, Alphorn, Waldhorn, Posaune und Tuba in eine Welt, die nur mit Musik funktioniert. Dabei bestehen sie Abenteuer und befreien sich gewitzt aus den Fängen des tyrannischen Königs "Frissmeinnicht". Konrad Müller und Hannes Oblasser zeigten als Klangjongleure Piff und Paff, dass sie mit ihren Trompeten nicht nur "Ja" und "Nein" intonieren können, sondern auch, dass Musik Worte und Sätze überflüssig machen kann. Gemeinsam mit Matthias Krön (Horn), Andreas Oblasser (Posaune) und Fabian Heichele (Tuba), der zudem als Erzähler überzeugte, machten sie mit ihren Melodien und schauspielerischen Einlagen Gefühle wie Glück und Freude, aber auch Ärger und Traurigkeit erlebbar.

Dabei bedienten sie sich vereinzelter Requisiten. So gelang es, einen Trompeter mit einer Perücke flugs in eine anmutige Prinzessin zu verwandeln. Trotz ihrer, zum Teil sperrigen Instrumente, blieb das Quintett immer in Bewegung. Diese Musiker schafften es sogar, sich, während sie spielten, schlafen zu legen.

Mit ihrem besonderen Musikstil, ihrer Spielfreude und ihrem humorvollen Auftreten zog die Munich Brass Connection vom ersten Ton an die kleinen und großen Gäste in ihren Bann. Das Publikum dankte für das unterhaltsame, musikalisch äußerst hochwertige Konzert mit viel Beifall und dem Wunsch nach mehreren Zugaben, die gerne gewährt wurden.