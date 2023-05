Ein Sieg gegen Frankreich begründet die Soldatenkameradschaft Aichach

Plus Die Euphorie ist groß, als der Veteranen- und Kriegerverein Aichach vor 150 Jahren gegründet wird. Später folgen großes Leid und Trauer. Wie das Jubiläum gefeiert wird.

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Aichach hat Grund zum Feiern. Ihr steht im Juni ein besonderes Jubiläum ins Haus: Der Verein wird 150 Jahre alt. Im Laufe dieser eineinhalb Jahrhunderte hat es in der Stadt vier unterschiedliche Soldatenvereine gegeben.

Der erste war 1873 der Veteranen- und Kriegerverein Aichach. 1910 wurde der „Krieger und Soldatenverein Aichach und Umgebung“ ins Leben gerufen. Ab 1924 gab es die „Artillerie-Vereinigung Aichach und Umgebung“ und als vierten Verein seit 1927 die „Dreier-Vereinigung des Kreises Aichach“. Am 21. August 1954 beschlossen diese vier Vereinigungen sich zusammenzuschließen: zur Krieger- und Soldaten-Kameradschaft Aichach 1873.