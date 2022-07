Aichach

18:00 Uhr

Förderung ist bewilligt: Psychiatrische Tagesklinik kommt nach Aichach

Plus Das bayerische Kabinett stimmt der Tagesklinik für psychisch Kranke zu. Sie ist am neuen Aichacher Krankenhaus geplant. Doch wann wird gebaut?

Von Carmen Jung

Psychisch kranke Menschen aus dem Landkreis bekommen künftig in Aichach mehr Hilfe. Die geplante Psychiatrische Tagesklinik ist einen Schritt weiter. Das Bayerische Kabinett hat die Tagesklinik am Dienstag in das Jahreskrankenhausbauprogramm für 2024 aufgenommen. Doch wann kann die Einrichtung mit 24 Behandlungsplätzen, für die das neue Aichacher Krankenhaus aufgestockt wird, gebaut werden?

