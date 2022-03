Aichach-Friedberg

Ab sofort gibt es in Aichach-Friedberg Novavax für alle

Impfungen mit Novavax sind in Aichach-Friedberg ab sofort für alle möglich. Die Beschränkungen wurden aufgehoben.

Plus Die Beschränkung bei dem zuletzt zugelassenen Impfstoff ist aufgehoben. Die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land steigt auf 1825,6.

Von Marina Wagenpfeil

Seit knapp einer Woche wird in den beiden Impfzentren in Dasing und Kissing auch der Impfstoff Novavax verimpft. Nur die Nachfrage blieb bislang gering. Ein Ansturm zum Start des Impfstoffs blieb aus. Eine Vermutung beim Landratsamt, warum die Nachfrage zu Beginn so gering ausfiel, war die Beschränkung: Denn zunächst durften nur Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen - sprich Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, mit Novavax geimpft werden. Diese Beschränkung wurde nun aufgehoben.

