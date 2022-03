Aichach-Friedberg meldet 552 Corona-Neuinfektionen seit dem Vortag

Der absinkende Trend währte nur kurz: Auf einen Rückgang der Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen folgt nun wieder der Aufwärtstrend.

Noch bevor die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Aichach-Friedberg so richtig gesunken ist, steigt sie nun wieder an. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Corona-Inzidenz von 1938,2. Der Wert liegt höher als noch vor einer Woche und auch im Vergleich zum Vortag ist die Inzidenz deutlich gestiegen. Damit liegt das Wittelsbacher Land im bundesweiten Trend. In ganz Deutschland haben die Infektionszahlen zuletzt wieder zugelegt. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1388,5. Trotzdem sollen die Corona-Regeln am 20. März gelockert werden.

Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten steigt

552 Neuinfektionen sind laut Landratsamt im Laufe des Donnerstags in der Gesamtstatistik hinzugekommen. Insgesamt wurden seit März 2020 32.810 Personen positiv auf Corona getestet. In den vergangenen sieben Tagen waren es allein 2834. An den Kliniken an der Paar wurden insgesamt 14 Corona-Patientinnen und Patienten stationär versorgt, davon eine Person auf der Intensivstation. Außerdem gab es zwei Verdachtsfälle, bei denen eine Corona-Infektion zwar vermutet, aber noch nicht mittels PCR-Test nachgewiesen wurde. Die Zahl der von Corona-Ausbrüchen betroffenen Einrichtungen in Aichach-Friedberg bleibt konstant: Vier Pflegeeinrichtungen und eine Asylbewerberunterkunft kämpfen derzeit mit einem Ausbruch. Auch die Zahl der Todesfälle blieb am Donnerstag unverändert bei 155 seit Beginn der Pandemie.

Das Landratsamt weist außerdem erneut darauf hin, dass Landkreisbewohner, die ein positives PCR-Testergebnis haben, weiterhin das Online-Formular nutzen sollten. Darin können die Betroffenen alle wichtigen Daten angeben, die direkt an das Gesundheitsamt übermittelt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass man sofort und automatisiert eine vorläufige Isolationsbescheinigung erhält, die man auch seinem Arbeitgeber vorzeigen kann. In Quarantäne muss man sich aber ohnehin auch ohne Isolationsbescheinigung begeben, denn bereits ein positives PCR-Testergebnis verpflichtet einen dazu.

