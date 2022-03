Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Blitzermarathon 2022: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße in Schiltberg

Blitzermarathon 2022 Aichach-Friedberg Das Laserhandmessgerät wird ganz genau auf eine der beiden Fahrbahnen eingestellt. Nur bei den heranfahrenden Fahrzeugen wird die Geschwindigkeit gemessen. Das Gerät kann aber in beide Richtungen messen.

Plus Viele Unfälle in Aichach-Friedberg passieren, weil Verkehrsteilnehmer zu schnell fahren. Mit dem Blitzermarathon sollen sie für die Gefahr sensibilisiert werden.

Von Marina Wagenpfeil

Der Lkw-Fahrer kann es selbst kaum glauben, als ihn Polizeioberwachtmeister Benjamin Kestler mit der Kelle hinaus winkt. Statt erlaubter 60 Kilometer pro Stunde mit seinem 3,5-Tonner war der Fahrer mit 79 unterwegs. Er ist einer von fünf Verkehrsteilnehmern, den die Polizisten an der AIC2 bei Schiltberg am Donnerstagmorgen im Rahmen des Blitzermarathons aus dem Verkehr gezogen haben. An den anderen zehn Messstellen im Landkreis Aichach-Friedberg, die alle vorab bekannt gemacht wurden, kamen zahlreiche weitere hinzu. Dabei geht es der Polizei bei der Aktion gar nicht darum, möglichst viele Verkehrsteilnehmer zu verwarnen.

