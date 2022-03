Blitzermarathon 2022: Nur wenige fahren in Aichach-Friedberg zu schnell

Es ist eine erfreuliche Bilanz der Polizei: Insgesamt 19 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Beim letzten Blitzermarathon waren es noch deutlich mehr.

Die Vorankündigung der Messstellen und das mediale Echo darauf haben offenbar Wirkung gezeigt: Im Landkreis Aichach-Friedberg sind beim Blitzermarathon 2022 von Donnerstag, 24. März, 6 Uhr, bis Freitag, 25. März, 6 Uhr, insgesamt lediglich 19 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Der Spitzenreiter der Messungen war in Kissing auf der Münchner Straße unterwegs. Statt erlaubter 50 km/h fuhr der Mann mit gemessenen 71 km/h durch Kissing. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Beim letzten Blitzermarathon in Aichach-Friedberg wurden mehr geblitzt

Insgesamt wurden im Bereich der Polizeiinspektion Friedberg an zwei Messstellen neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In Aichach wurde den Tag über an vier Standorten die Geschwindigkeit überprüft. In zehn Fällen sind Fahrerinnen oder Fahrer zu schnell gefahren. Die Hälfte von ihnen wurde direkt morgens zwischen 6.30 und 8.30 Uhr in Schiltberg-Höfarten erwischt. Auch der Spitzenwert im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg im Bereich der Polizeiinspektion Aichach wurde dort gemessen: Statt erlaubter 70 km/h war ein Autofahrer mit 98 km/h unterwegs. Im späteren Verlauf des Tages wurden dann nur noch wenige Verkehrsteilnehmer geblitzt.

7 Bilder Bildergalerie: Der Blitzermarathon 2022 in Aichach-Friedberg Foto: Marina Wagenpfeil

Damit ist es im Wittelsbacher Land beim diesjährigen Blitzermarathon deutlich ruhiger zugegangen als im vergangenen Jahr. 2021 wurden insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße in Aichach-Friedberg von der Polizei festgestellt. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei Petersdorf mit 114 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde unterwegs war. „Wenn man bedenkt, wie die Messstellen vorab medial breitgetreten wurden, ist die Zahl der Verstöße als erwartbar einzustufen“, sagt der stellvertretende Aichacher Inspektionsleiter Markus Bommler. Tatsächlich ist es beim Blitzermarathon nicht das erklärte Ziel, möglichst viele Verkehrsverstöße festzustellen, sondern Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass eine überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit die häufigste Unfallursache bei schweren Verkehrsunfällen ist. „Im Straßenverkehr ist eine gegenseitige Rücksichtnahme angesagt“, sagte Polizeihauptkommissar Hannes Stiegler, der unter anderem an der Messstelle in Schiltberg im Einsatz war.

Polizeiinspektion Aichach verfügt nur über ein Handmessgerät

Das Handmessgerät, das beim Blitzermarathon im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg zum Einsatz gekommen ist, ist das einzige der Polizeiinspektion Aichach. „Für den Normalbetrieb ist diese Anzahl absolut ausreichend“, sagt Bommler. An einem Tag wie dem Blitzermarathon ist es dann aber doch eine organisatorische Herausforderung. „Wir mussten das Gerät ständig weiterreichen und dazu sicherstellen, dass der Akku immer voll ist.“

Insgesamt 20 Beamte der Polizeiinspektionen in Friedberg und Aichach waren beim Blitzermarathon im Einsatz. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord waren es 120 Einsatzkräfte. In ganz Nordschwaben wurden mehr als 11.000 Fahrzeuge gemessen. 232 Verkehrsteilnehmer hielten sich trotz tagelanger Vorankündigung nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit. Zudem wurden in knapp 90 Fällen weitere Verkehrsverstöße geahndet. Trauriger Spitzenreiter im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord war ein Verkehrsteilnehmer in Harburg im Landkreis Donau-Ries, der auf der B25 die zulässige Geschwindigkeit um 57 km/h überschritt.

