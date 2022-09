Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Bürger-Apps in Aichach-Friedberg im Test: Was können sie leisten?

Elf Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg bieten sie schon an: eine Bürger-App mit den wichtigsten Informationen. Wir haben zwei Apps getestet.

Plus In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Gemeinden eine Bürger-App beauftragt und umgesetzt. Doch welchen Mehrwert bieten die Anwendungen fürs Handy?

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Elf Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg haben sie bereits - und es werden immer mehr: eine Bürger-App. Sie soll es den Bürgerinnen und Bürgern leichter machen, auch mobil an alle relevanten Informationen zu kommen: Öffnungszeiten der Verwaltung, die Ärzte in der Gemeinde oder aktuelle Straßensperrungen. Auch Anträge und Formulare können damit auf dem Smartphone ausgefüllt werden. Doch was davon können die Anwendungen wirklich leisten? Wir haben zwei von ihnen exemplarisch auf ihren Mehrwert und ihre Nutzerfreundlichkeit getestet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen