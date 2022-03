Aichach-Friedberg

vor 37 Min.

Hohe Spritpreise bringen Taxis, Busse und Fahrschulen an ihre Grenzen

An der Esso-Tankstelle in der Augsburger Straße in Aichach kostete der Diesel am Mittwoch gegen 11 Uhr 2,29 Euro pro Liter.

Plus Die Preissteigerungen bei Benzin und Diesel bringen Unternehmen in Aichach-Friedberg an finanzielle Grenzen. Denn nicht alle können die höheren Kosten ausgleichen.

Von Marina Wagenpfeil

An der Esso-Tankstelle in der Augsburger Straße in Aichach kostet ein Liter Diesel am Mittwochmorgen 2,29 Euro. Wer einen 60-Liter-Tank füllen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Doch was, wenn man jeden Monat nicht rund 100 Liter Sprit verbraucht, sondern mehrere tausend oder gar hunderttausend? Taxi-Unternehmen, Fahrschulen, Busbetriebe und Speditionen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind auf den Kraftstoff angewiesen, wenn sie ihren Betrieb weiter aufrechterhalten wollen. Sie trifft die massive Preissteigerung von Benzin und Diesel ganz besonders hart. Kurzfristige Lösungen sind schwierig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

