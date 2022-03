Aichach-Friedberg

Immer weniger Menschen demonstrieren gegen Corona-Politik in Aichach-Friedberg

Etwas mehr als 100 Menschen haben am Montag in Aichach und Friedberg gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Plus Die Teilnehmerzahlen bei den sogenannten "Corona-Spaziergängen" ist weiter rückläufig. Die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land steigt dagegen an.

Von Marina Wagenpfeil

Immer weniger Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg demonstrieren Montagabend gegen die Corona-Maßnahmen. Vor einigen Wochen gingen beispielsweise in Aichach noch bis zu 250 Menschen auf die Straße. Am vergangenen Montag waren es nach Auskunft der Polizei Aichach circa 110 Teilnehmer. Ebenso viele zählte die Polizei in Friedberg bei Corona-Protesten in der Stadt. In Mering waren es laut Polizei rund 70 Teilnehmer. Auch in Kühbach, Pöttmes, Aindling und Affing gab es in der Vergangenheit unangemeldete Demonstrationen. Am Montag stellte die Polizei in keiner dieser Gemeinden eine Versammlung fest.

