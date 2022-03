Aichach-Friedberg

06:15 Uhr

Unklarheit und ungeimpfte Mitarbeiter: Impfpflicht bereitet Heimen Schwierigkeiten

Plus Durch die Impfpflicht sehen manche Seniorenheime in Aichach-Friedberg die Versorgung gefährdet. Doch ob es zu Tätigkeitsverboten für Ungeimpfte kommt, ist unklar.

Von Marina Wagenpfeil

Während die allgemeine Corona-Impfpflicht politisch immer schwerer durchsetzbar scheint, ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht längst Realität. Sie gilt in Deutschland seit dem 16. März 2022 in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen und soll besonders vulnerable Gruppen vor Corona schützen. Doch ob das gelingt, bezweifeln einige Senioreneinrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg. "Um es deutlich zu sagen: Wir sind kein großer Fan der einrichtungsbezogenen Impfpflicht", sagt Ylv Hundeck, Bereichsleiterin für Personal und Recht bei der Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbh (CAB). Sie betreibt 15 stationäre Senioreneinrichtungen in der Region, davon zwei in Mering. Hans Eberle, Leiter des Heilig-Geist-Spitals in Aichach, geht noch einen Schritt weiter: "Wenn für ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden sollte, gefährdet das die Versorgung der Bewohner."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen