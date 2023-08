Landkreis und Kommunen sollen nachhaltig werden

Der Landkreis Aichach-Friedberg unterstützt die globalen Nachhaltigkeitsziele. Inzwischen sind fünf Handlungsfelder definiert. Jetzt geht es an die Ziele.

Der Landkreis Aichach-Friedberg steht hinter den globalen Nachhaltigkeitszielen. Er hat sich deshalb Anfang des Jahres dem Club der Agenda2030 Kommunen angeschlossen. Zunächst müssen die Strukturen geschaffen werden. Hier ist der Landkreis inzwischen einen Schritt weiter. Als Nächstes sollen konkrete Ziele folgen.

Laut einer Mitteilung der Behörde ist der Grundstein für die Entwicklung der Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gelegt. Fünf Handlungsfelder sind inzwischen definiert unter dem großen Ziel "Globale Verantwortung und Eine Welt". Sie lauten: "nachhaltige Verwaltung", "zukunftsfähige Gesellschaft und lebenslanges Lernen", "nachhaltiger Konsum und gesundes Leben", "nachhaltige Mobilität" sowie "Umwelt, Klima und Energie".

In die Auswahl dieser Handlungsfelder war der Nachhaltigkeitsbeirat in seiner ersten Sitzung einbezogen. Dem Gremium gehören 30 externe, lokale Akteure unterschiedlicher Ressorts an. Diesen hatte die Nachhaltigkeitsmanagerin des Landkreises, Fatma Friedrich, neben einem internen Kernteam im Landratsamt einberufen.

Der Landkreis setzt auf Akzeptanz in der Bevölkerung

Zuvor hatte das Kernteam gemeinsam mit dem externen Beratungsteam Pfinder/Grawe eine erste Bestandsaufnahme gemacht. Diese diente als Basis für die Auswahl relevanter Handlungsfelder. Einbezogen wurden dabei die Ergebnisse einer landkreisweiten Umfrage.

Mit der Resonanz ist Fatma Friedrich offenbar zufrieden. Sie betont: „Es freut mich sehr, dass das Thema Nachhaltigkeit bei den Bürgern im Landkreis eine entsprechend breite Akzeptanz findet. Das ist aber nur möglich, wenn wirtschaftliche, soziale und ökologische Faktoren einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang gebracht und keine ideologischen Ansätze verfolgt werden.“

