Aichach-Friedberg

vor 38 Min.

Nach Übertragungsproblem: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt

Plus Die fehlenden Neuinfektionen vom Dienstag hat das RKI inzwischen nachgetragen. Dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land an.

Von Marina Wagenpfeil

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Donnerstag stark angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 2310,0 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen. Am Vortag lag der Wert noch bei 1987,8, was aber nicht an einer geringeren Zahl an Neuinfektionen lag, sondern an einem Übertragungsfehler. Denn die am Dienstag erfassten Neuinfektionen im Wittelsbacher Land wurden zwar an das RKI weitergemeldet, sind aber nicht in die Berechnung der Inzidenz eingeflossen. Dieser Fehler wurde am Donnerstag aber korrigiert, sodass der Wert nun wieder das tatsächliche Infektionsgeschehen abbildet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen