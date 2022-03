Novavax-Impfungen in Aichach-Friedberg starten am Donnerstag

Die ersten Impfdosen des zuletzt zugelassenen Corona-Impfstoffs werden in beiden Impfzentren in den normalen Betrieb integriert. Die Corona-Inzidenz sinkt am Mittwoch.

Die Zahl der Corona-Impfungen ist zuletzt stetig gesunken. Am Donnerstag kommt im Landkreis Aichach-Friedberg nun aber der neue Impfstoff Novavax ins Spiel, dessen Auswirkung auf die Impfquote sich erst zeigen muss. Nach der Lieferung von rund 2300 Impfdosen am Mittwoch sollen die ersten Impfungen sowohl im Impfzentrum in Dasing als auch in Kissing am Donnerstag erfolgen. Novavax soll zunächst ausschließlich für Impfungen von Beschäftigten von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen, die der Impfpflicht unterliegen, verwendet werden. Alle anderen müssen noch abwarten.

Novavax-Impfung auch ohne Termin in Dasing und Kissing möglich

Seit Freitag können über das Impfportal www.impfzentren.bayern Termine vereinbart werden. Aber auch ohne Termin kann man zu den Öffnungszeiten für eine Novavax-Impfung vorbei kommen, sofern man dazu berechtigt ist. Am Donnerstag öffnen beide Impfzentren von zehn bis 17 Uhr, am Freitag von 12 bis 19 Uhr sowie am Samstag von zehn bis 17 Uhr. Gleiches gilt auch weiterhin für eine Erst-, Zweit-, Dritt- oder teilweise auch Viertimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Moderna oder Biontech.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Vergleich zum Vortag recht deutlich auf 2021,1 gesunken. So niedrig war der Wert zuletzt vor rund einer Woche. Im Laufe des Mittwoch sind laut Landratsamt 488 neue Corona-Fälle in der Gesamtstatistik hinzugekommen. Damit steigt die Zahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie im März 2020 positiv auf Corona getestet wurden, auf 29.564. Davon haben sich in den vergangenen sieben Tagen 2580 Menschen neu infiziert.

An den Kliniken an der Paar werden aktuell 13 Corona-Patientinnen und Patienten stationär versorgt; davon niemand auf der Intensivstation. Dort gibt es aber einen Verdachtsfall, dessen PCR-Testergebnis noch aussteht. Ein weiterer Verdachtsfall wird außerdem auf der Normalstation behandelt. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 154. Aktuell sind laut Landratsamt fünf Pflegeeinrichtungen und eine Asylbewerberunterkunft im Landkreis von Corona-Ausbrüchen betroffen.

