Seit Pandemie-Beginn: Mehr als 30.000 Corona-Infektionen in Aichach-Friedberg

Plus Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt, Gleiches gilt auch für die Zahl der Impfungen. Nicht mal 1000 Stück gab es zuletzt im Landkreis Aichach-Friedberg.

Mit Novavax steht seit dieser Woche zum ersten Mal ein Impfstoff auf Proteinbasis im Landkreis Aichach-Friedberg zur Verfügung. Insgesamt wurden 2300 Impfdosen für den Landkreis geliefert. Die Nachfrage hält sich bislang jedoch in Grenzen. Fünf Impfungen mit Novavax sind am Donnerstag erfolgt, teilt das Landratsamt mit. Doch der Andrang ist nicht nur bei Novavax überschaubar. Die Impfbereitschaft geht bereits seit Wochen zurück.