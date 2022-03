Sie haben gewählt: Das sind die drei schönsten Faschingskostüme

Weit mehr als 1000 Menschen aus Aichach-Friedberg haben sich an dem Leser-Voting beteiligt. Die meisten Stimmen gingen an ein Mädchen mit mehr als einem Kostüm.

Superheld, Bauarbeiter, Clown: An Fasching kann jeder alles sein, zu allem werden. Es sind unbeschwerte Tage – normalerweise. Denn auch in diesem Jahr verhinderte die Corona-Pandemie Faschingsumzüge oder Feiern in größeren Runden. Dazu kam der Angriff Russlands auf die Ukraine. Viele Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg haben sich aber zumindest ein bisschen Faschingsstimmung bewahrt – vielleicht aber auch gerade wegen der schwierigen Situation. 13 Fotos von Faschingskostümen sind bei unserer Leserfoto-Aktion eingegangen; 1334 Stimmen wurden insgesamt abgegeben. Das sind die Sieger.

Diese drei Faschingskostüme aus dem Kreis Aichach-Friedberg haben gewonnen

Der erste Platz geht an die fünf Jahre alte Jana Landsberger aus Klingen, die nicht nur mit einem, sondern gleich sechs Kostümen angetreten war. In der Woche vor den Faschingsferien verkleidete sie sich jeden Tag neu: als Meerjungfrau, Eiskönigin, Feuerwehrfrau, Pippi Langstrumpf, Marienkäfer und Einhorn. Ihre Mutter Sonja Landsberger schickte eine Fotocollage an die Redaktion, dabei ist die Familie eigentlich gar nicht so faschingsverrückt – ganz im Gegensatz zu Jana.

Nicht nur eines, sondern gleich sechs Kostüme hat die fünf Jahre alte Jana aus Klingen getragen. Foto: Sonja Landsberger

"Sie ist total faschingsbegeistert. Wir schminken und verkleiden uns auch unter dem Jahr manchmal, weil sie es so liebt", sagt Sonja Landsberger. Mit ihrer Kostümparade konnte Jana mit 325 die meisten Stimmen gewinnen. Über den Preis – Aichacher City-Schecks im Wert von 150 Euro, die in zahlreichen Geschäften in Aichach eingelöst werden können – freut sich die Familie sehr.

Ganz stolz auf sein Fledermaus-Kostüm war auch der vier Jahre alte Alexander Weißenböck aus Achsheim. Denn seine Oma aus dem Aindlinger Ortsteil Hausen hatte es extra nach seinen Wünschen genäht. "Sie ist gelernte Damenschneiderin", erzählt Alexanders Mutter Theresia Weißenböck, die ebenfalls aus Hausen kommt. Eigentlich wollte der Junge das Kostüm bei der Faschingsfeier am Rosenmontag im Kindergarten anziehen – doch dann kam eine Corona-Infektion dazwischen und er musste zu Hause bleiben.

Den Wunsch des vier Jahre alten Alexander Weißenböck, sich als Fledermaus zu verkleiden, hat seine Hanni-Oma aus Aindling prompt und sehr kreativ umgesetzt. Foto: Theresia Weißenböck

"Da gab es große Tränen", sagt Weißenböck. Kurzerhand machte die Familie zu Hause ihre eigene Faschingsfeier mit Donuts, Krapfen, Musik, Tanz – und dem Fledermaus-Kostüm. "Am Ende hatten wir auch so sehr viel Spaß", erzählt die Mama. Spaß, den man auch auf dem Foto sieht, das die Familie bei der Leserfoto-Aktion eingereicht hat. Mit seinem Kostüm hat Alexander 274 Stimmen bekommen und damit den zweiten Platz erreicht. Dafür bekommt er einen 100-Euro-Gutschein für den Bauernmarkt Dasing. "Vielleicht laden wir ja seine Hanni-Oma ein, die das Kostüm gemacht hat", sagt Theresia Weißenböck.

Der dritte Platz geht an die Faschingsprominenz im Landkreis Aichach-Friedberg: Auch das Prinzenpaar der Paartalia Aichach, Prinzessin Claudia und Prinz Werner II., haben ein Foto eingeschickt und dafür 218 Stimmen erhalten – die drittmeisten bei der Abstimmung. "Wir freuen uns sehr über den dritten Platz", sagt Claudia Breitsameter. Als Preis erhält das Prinzenpaar einen Kinogutschein für das Aichacher Cineplex im Wert von 50 Euro.

Das Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach, Prinzessin Claudia und Prinz Werner II., hätten sich die diesjährige Faschingssaison auch anders gewünscht. Foto: Chris Höchtl

Ein schöner Abschluss einer weniger schönen Faschingssaison – insbesondere für Breitsameter. "Ich war das komplette Faschingswochenende zu Hause im Krankenstand", erzählt sie. "Das ist nicht so, wie man es gerne hätte." Gerne wäre sie bei den wenigen meist internen Veranstaltungen im kleinen Kreis der Paartalia dabei gewesen. Aber nach dem Fasching ist bekanntlich vor dem Fasching. "Wir wollen uns bald zusammensetzen, um über die nächste Saison zu sprechen", sagt Breitsameter. "Die Kostüme sind da, das Programm steht." Wie es nächste Saison weitergehe, sei aber noch unklar. Hoffentlich wird die kommende Saison von mehr Normalität geprägt sein als die jetzt vergangene.

Aus technischen Gründen lief die Abstimmung am Donnerstag länger als bis 18 Uhr, wie es ursprünglich angekündigt war. Der Stand des Votings um Punkt 18 Uhr kann leider nicht rückwirkend rekonstruiert werden, weshalb die Gewinner nach dem Ergebnis um 20 Uhr ermittelt wurden. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.