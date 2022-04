Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

So waren die Kar- und Ostertage im Wittelsbacher Land

Stadtpfarrer Herbert Gugler zelebrierte den Auferstehungsgottesdienst in der voll besetzten Stadtpfarrkirche.

Plus Am Karsamstag brannten wieder einige Jaudusfeuer, in Baar dagegen ein Friedensfeuer. Nach zwei Corona-Ostern sind die Kirchen diesmal wieder voll.

Von Erich Echter

Die Osterfesttage gehören im Wittelsbacher Land immer noch zu den Feiertagen, an denen Brauchtum und christliches Leben besonders im Mittelpunkt stehen. Nach zwei Osterfesten mit starken Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren die Gottesdienste in den Kirchen gut besucht. Zahlreiche Christen dürften sich gefreut haben, dass sie die Auferstehung Christi in der Osternacht wieder ohne Einschränkungen feiern konnten. Viele pflegten den Brauch der Speisenweihe.

